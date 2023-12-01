Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Иностранный тренер заявил, что Дзюбу мотивируют только деньги

Тренер Петржела о Дзюбе: он уже старый, его мотивируют только деньги

close
100%
«ФК «Локомотив» Москва»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ФК «Локомотив» Москва»

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что клуб с берегом Невы не проиграет московскому «Локомотиву» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ODDS.ru.

«В этой встрече Дзюбе двойная мотивация не поможет. Он уже старый футболист. Его мотивируют только деньги, которые он получает. Уверен, команда Семака не проиграет. Ну или будет ничья», — сказал Петржела.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. До этого нападающий выступал в Турции за «Адану Демирспор». В начале ноября 2022 года стороны расторгли контракт.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдет 3 декабря.

Лидирует в турнире «Зенит», набрав 33 очка. Второе место занимает «Краснодар», набрав 32 очка. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Бело-голубые набрали 28 баллов. «Локомотив» располагается на восьмом месте (25).

Ранее тренера «Локомотива» наказали за мат после матча с «Крыльями Советов».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий