Иностранный тренер заявил, что Дзюбу мотивируют только деньги

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что клуб с берегом Невы не проиграет московскому «Локомотиву» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ODDS.ru.

«В этой встрече Дзюбе двойная мотивация не поможет. Он уже старый футболист. Его мотивируют только деньги, которые он получает. Уверен, команда Семака не проиграет. Ну или будет ничья», — сказал Петржела.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. До этого нападающий выступал в Турции за «Адану Демирспор». В начале ноября 2022 года стороны расторгли контракт.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдет 3 декабря.

Лидирует в турнире «Зенит», набрав 33 очка. Второе место занимает «Краснодар», набрав 32 очка. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Бело-голубые набрали 28 баллов. «Локомотив» располагается на восьмом месте (25).

Ранее тренера «Локомотива» наказали за мат после матча с «Крыльями Советов».