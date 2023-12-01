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Российский призер чемпионата мира по биатлону завершил карьеру в 27 лет

Призер чемпионата мира по биатлону Поршнев завершил карьеру в 27 лет

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РИА Новости

Призер чемпионата мира по биатлону 2019 года в составе сборной России Никита Поршнев объявил о завершении карьеры в 27 лет, передает «Матч ТВ».

«Я принимал решение сам, своим сердцем. Я не мог бы закончить со спортом ради семьи, поэтому вечно слушал кого-то. Но семья для меня важнее всего теперь. Решение я принял, еще когда родилась дочь. Понимаю, насколько тяжело моей супруге дома с ребенком одной», — сказал Поршнев.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

Ранее китайских биатлонистов попросили не выступать на соревнованиях в России.

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