Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Тренер «Зенита» Семак рассказал, есть ли у него обида на Дзюбу

Тренер «Зенита» Семак заявил, что у него нет никакой обиды на Артема Дзюбу

close
100%
Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что у него нет обиды на бывшего форварда команды Артема Дзюбу, который сейчас выступает за московский «Локомотив», передает Sport24 со ссылкой на пресс-службу команды.

«Меня интересует то, что происходит на футбольном поле, а не за его пределами. Мои личные отношения? У меня нет ни к кому никакой обиды», — сказал Семак.

После матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23 между «Зенитом» и «Локомотивом» Дзюба прошел мимо Семака, не подав ему руки. Дзюба после этого эпизода заявил, что не видел тренера.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. До этого нападающий выступал в Турции за «Адану Демирспор». В начале ноября 2022 года стороны расторгли контракт.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдет 3 декабря.

Ранее новость о драке Дзюбы с Сергеем Пиняевым оказалась фейком.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий