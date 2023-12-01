Тренер «Зенита» Семак рассказал, есть ли у него обида на Дзюбу

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что у него нет обиды на бывшего форварда команды Артема Дзюбу, который сейчас выступает за московский «Локомотив», передает Sport24 со ссылкой на пресс-службу команды.

«Меня интересует то, что происходит на футбольном поле, а не за его пределами. Мои личные отношения? У меня нет ни к кому никакой обиды», — сказал Семак.

После матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23 между «Зенитом» и «Локомотивом» Дзюба прошел мимо Семака, не подав ему руки. Дзюба после этого эпизода заявил, что не видел тренера.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. До этого нападающий выступал в Турции за «Адану Демирспор». В начале ноября 2022 года стороны расторгли контракт.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдет 3 декабря.

Ранее новость о драке Дзюбы с Сергеем Пиняевым оказалась фейком.