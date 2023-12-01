Футболист сборной Аргентины назвал игрока, который не уважает Месси

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария рассказал, что между Лионелем Месси и Робертом Левандовским были напряженные отношения во время матча чемпионата мира 2022 года, передает Mundo Deportivo.

«Даже моя бабушка поняла, что Месси намеренно противостоял Левандовскому. Есть люди, которые иногда его не уважают. Месси не нужно ничего говорить, потому что тогда он включается и вам будет еще хуже», — сказал Ди Мария.

Встреча между Аргентиной и Польшей прошла 30 ноября 2022 года в рамках группового этапа чемпионата мира. Аргентина победила со счетом 2:0. Месси не отличился результативными ударами.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе аргентинской сборной. В решающем матче южноамериканцы обыграли в серии послематчевых пенальти Францию. Месси был признан лучшим игроком турнира.

31 октября аргентинец стал обладателем «Золотого мяча» 2023 года. Церемония вручения состоялась в Париже в театре «Шатле».

Ранее футболист «Реала» заявил, что ему запретили говорить о Месси.