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Овечкин прервал серию без набранных очков в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Овечкин прервал четырехматчевую серию без очков в НХЛ

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Thomas Salus-USA TODAY Sports/Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» на выезде встречается с «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). После первого периода счет 4:2 в пользу «столичных».

Автором третьего гола «Вашингтона» стал форвард Том Уилсон, отличившийся при игре в большинстве. В качестве ассистентов выступили защитник Джон Карлсон и нападающий Александр Овечкин, прервавший четырехматчевую серию без набранных очков. До этого Овечкин отмечался результативным действием 19 ноября, когда забил в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3).

Для 38-летнего россиянина это результативное действие стало 1498-м за карьеру в североамериканской лиге. Теперь он находится в двух очках от достижения отметки в 1500 баллов в НХЛ.

В текущем сезоне Овечкин провел в НХЛ 20 матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами и восемью результативными передачами.

Отставание россиянина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет 67 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

Ранее Овечкин высказался о рекорде Гретцки.

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Хоккей. НХЛ
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