Овечкин назвал единственного человека, с которым хотел бы встретиться

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью «Спорт-Экспрессу» назвал человека, с которым никогда не встречался, но очень хотел бы.

По словам форварда, таким человеком является знаменитый американский баскетболист, Майкл Джордан.

Джордан — легенда баскетбола. Он шесть раз выигрывал Национальную баскетбольную ассоциацию в составе «Чикаго Буллз», дважды становился олимпийским чемпионом. Также он — член Зала славы баскетбола имени Нейсмита.

В ночь на 30 ноября «Вашингтон» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин ушел с площадки без набранных очков. Это четвертая подряд игра без результативных действий для 38-летнего россиянина.

В текущем сезоне Овечкин провел в НХЛ 19 матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами.

Отставание россиянина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет теперь 67 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

Ранее Овечкин назвал причину неудачного старта сезона.