Овечкин назвал причину неудачного старта сезона

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью «Спорт-Экспрессу» поделился мнением о старте сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором он забросил пока лишь пять шайб.

«Подготовка к этому сезону не отличалась от предыдущих лет. Моменты у меня есть, просто не реализую. Буду работать и стараться выйти на обычный уровень», — заявил форвард.

В ночь на 30 ноября «Вашингтон» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин ушел с площадки без набранных очков. Это четвертая подряд игра без результативных действий для 38-летнего россиянина.

В текущем сезоне Овечкин провел в НХЛ 19 матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами.

Отставание россиянина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет теперь 67 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

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