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Стал известен главный фаворит Лиги чемпионов

Goal: «Реал» является фаворитом на победу в Лиге чемпионов в 2024 году

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Reuters

Мадридский «Реал» стал главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов в 2024 году по версии авторитетного портала Goal.

Команда под руководством Карло Анчелотти, обеспечившая себе досрочно место в 1/8 финала главного клубного европейского турнира, заняла в рейтинге лидирующую строчку, опередив действующего обладателя трофея — английский «Манчестер Сити», расположившийся на второй позиции.

Третье место в рейтинге занимает лондонский «Арсенал», следом за ним идут мюнхенская «Бавария» и миланский «Интер». В топ-10 попали также дортмундская «Боруссия», «Барселона», мадридский «Атлетико», «Реал Сосьедад» и «РБ Лейпциг».

В минувшем сезоне «Реал» стал лишь вторым в чемпионате Испании. Отставание мадридцев от победившей «Барселоны» составило 10 очков. Тройку призеров замкнул «Атлетико», всего одно очко разделило две команды из Мадрида.

В текущем сезоне «Реал» занимает первое место в чемпионате Испании, опережая «Жирону» по дополнительным показателям.

Ранее экс-игрок «Спартака» Андрей Пятницкий обвинил тренера Гильермо Абаскаля в алчности.

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