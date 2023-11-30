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Легенда «Спартака» обвинил Абаскаля в алчности

Экс-игрок «Спартака» Пятницкий обвинил тренера Абаскаля в алчности

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Пятницкий в интервью «Чемпионату» заявил, что недоволен работой главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

По его мнению, испанский специалист является временщиком, не способным на длительную работу в клубе.

«Очень жаль, что «Спартак» сейчас не способен навязать конкуренцию ЦСКА или «Зениту». У Абаскаля нет предыстории в тренерской карьере, а тут ему дали топ-клуб. Он вообще понимает, что такое «Спартак»? Ему по барабану, зарплата капает и все», — заявил Пятницкий.

34-летний Абаскаль проводит второй сезон в качестве главного тренера «Спартака». В прошлом чемпионате Российской премьер-лиги красно-белые заняли под руководством испанца третье место. В текущем сезоне спартаковцы располагаются после 16 туров на четвертой позиции, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

Ранее была названа причина, почему российские футболисты редко уезжают за рубеж.

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