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Стала известна конечная дата оглашения решения по делу Валиевой

CAS объявит решение по делу Валиевой не позднее 12 февраля 2024 года

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Александр Вильф/РИА Новости

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил о том, что решение по допинговому делу чемпионки Европы 2022 года в женском одиночном катании Камилы Валиевой будет опубликовано не позднее 12 февраля 2024 года.

До настоящего момента CAS заявлял, что итоги дела будут оглашены до января 2024 года.

«Спортивный арбитражный суд планирует опубликовать решение относительно разбирательства с участием ISU, Всемирного антидопингового агентства (WADA), Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Валиевой не позже 12 февраля 2024 года», — говорится в сообщении.

Вокруг Валиевой разгорелся скандал на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место.

Ранее призер Олимпиады похвалил Камилу Валиеву.

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