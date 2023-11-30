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Бывший футболист «Спартака» высказался о возрасте Абаскаля

Экс-футболист Деменко: «Спартак» почти не проваливался при Абаскале в матчах

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, проведший за карьеру два матча за сборную России, а также выступавший за московский «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что молодой возраст Гильермо Абаскаля не является проблемой для его работы главным тренером красно-белых.

«В любом случае, Абаскаль – главный тренер, сколько бы ему ни было лет. Взять того же Семака – он тоже приходил молодым. Поэтому нужно дать какое-то время, но на данный момент Абаскаль, конечно, не оправдывает того, что вкладывают в команду. «Спартак» достаточно хорошо укрепился, у него есть много прогрессивных игроков. Да, много молодых, которых Абаскаль выставляет, и они прогрессируют при нем. Но «Спартаку» нужен результат. Сильно «Спартак» практически ни с кем не провалился, может быть, в паре матчей, но не более того. Посмотрим, что будет дальше», — считает Деменко.

34-летний Абаскаль проводит второй сезон в качестве главного тренера «Спартака». В прошлом чемпионате Российской премьер-лиги красно-белые заняли под руководством испанца третье место. В текущем сезоне спартаковцы располагаются после 16 туров на четвертой позиции, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

Ранее Геннадий Орлов подверг критике Галактионова за мат в прямом эфире.

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