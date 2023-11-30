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Ветеран ЦСКА считает, что возвращение Вагнера в команду не приведет ни к чему хорошему

Экс-футболист Пономарев призвал ЦСКА не звать Вагнера в команду

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РИА «Новости»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарев высказался о возможном возвращении в команду бразильского нападающего Вагнера Лава. В комментарии «Газете.Ru» специалист скептически оценил такую перспективу, выразив мнение, что никакой пользы армейскому клубу такой ход не принесет.

«Поможет ли еще чем-то Вагнер ЦСКА? Это исключено. Сколько ему лет? 39? Было время, когда его никто не знал, это был действительно шустренький нападающий, хорошо принимал мяч, хорошо от него отталкивался, видел поле. Но в 39 лет он уже поиграл достаточно. Видимо, он хочет напоследок заключить новый контракт, но не надо с ним такие вещи делать. Мы отказались от Марио Фернандеса, и это было очень правильное решение. Так и здесь: не нужно второй раз обжигаться на этом деле. Есть же наверняка какие-то молодые парни. Я бы не советовал нашим руководителям приглашать Вагнера в команду, ни к чему хорошему это не приведет», — убежден Пономарев.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013 году. За это время он вместе с командой шесть раз выиграл Кубок России, четыре раза — Суперкубок России, трижды стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). В сезоне-2004/05 нападающий стал победителем Кубка УЕФА.

Ранее агент Вагнера Эвандро Феррейра заявил, что футболист мечтает завершить карьеру в ЦСКА.

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