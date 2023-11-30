Названо главное сильное качество тренера «Спартака» Абаскаля

Знаменитый российский футболист Максим Деменко, выступавший во время своей профессиональной карьеры за московский «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался об уровне испанского главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, отметив, что тот, очевидно, умеет находить общий язык с клубным руководством.

«Для меня Абаскаль не был известным. Но если вернуться ко всем последним тренерам «Спартака», то мы подобное слышали и об Унаи Эмери, и о других иностранных специалистах, кто работал с клубом. Но после «Спартака» они все приходятся ко двору в своих европейских командах или вообще выигрывают трофеи. Думаю, Абаскаль очень хорошо общается с руководителями и доносит до них свое видение. И если руководство придерживается позиции, чтобы не убирать его, значит, контакт хороший», — считает Деменко.

Абаскаль возглавляет московский «Спартак» уже второй сезон. Под руководством 34-летнего специалиста красно-белые заняли в прошлом чемпионате третье место. В текущем сезоне красно-белые идут в РПЛ на четвертом месте после 16 туров, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

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