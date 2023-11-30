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Галактионова призвали следить за языком и сдерживать эмоции

Экс-президент «Локомотива» Наумов счел недопустимыми слова тренера Галактионова

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о дисквалификации главного тренера команды Михаила Галактионова за нецензурную брань в адрес судей. В комментарии «Газете.Ru» функционер заметил, что тренер заслужил наказание.

«Дисквалификация Галактионова была ожидаема. И не думаю, что это фатально для «Локомотива» — есть опытный штаб, который может вмешаться и подкорректировать что-то во время игры. Это справедливое наказание: надо следить за языком и за тем, что ты говоришь в общественном пространстве. Молодой тренер, прогрессивный, начинающий — надо сдерживать эмоции. Понятно, что судьи напортачили, это неприятно. Но такие вещи недопустимы», — убежден Наумов.

Галактионов выругался в отношении судей после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Крыльев Советов». «Железнодорожники» вели со счетом 3:1, в добавленное ко второму тайму время игрок самарцев Владимир Писарский забил второй мяч, а на 100-й минуте форвард «Крыльев» Бенхамин Гарре реализовал пенальти и установил окончательный счет — 3:3.

Главный тренер «Локомотива» дисквалифицирован на две игры — он пропустит матчи с «Зенитом» и с «Уралом». Также на один матч отстранен капитан «Локо» Дмитрий Баринов — он не поможет команде в противостоянии с сине-бело-голубыми. Кроме того, ему назначена условная дисквалификация на одну встречу.

Ранее Орлов подверг критике Галактионова за мат в прямом эфире.

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