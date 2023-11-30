Легенда ЦСКА мечтает вернуться в армейский клуб

Эвандро Феррейра, агент бывшего футболиста московского ЦСКА Вагнера Лава, заявил, что бразилец мечтает завершить карьеру в армейском клубе. Об этом он рассказал Metaratings.ru.

«В трансфере Вагнера заинтересован «Жоинвиль»? При всем уважении, этот трансфер маловероятен. У нас есть несколько вариантов, Вагнер примет лучшее решение. Конечно, мы ждем предложения от ЦСКА. Вагнер мечтает завершить карьеру в родном клубе. Думаю, болельщики бы обрадовались его возвращению», — заявил Феррейра.

Агент также добавил, что уже связывался с ЦСКА. По словам Феррейры, он и футболист дали понять, что заинтересованы в этом трансфере, но решение за российским клубом.

В минувшем сезоне бразильской Серии Б 39-летний Вагнер провел за «Спорт Ресифе» 33 матча, в которых забил 11 мячей и сделал три голевые передачи.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 и в 2013 году. За это время он вместе с командой шесть раз выиграл Кубок России, четыре раза — Суперкубок России, трижды стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). В сезоне-2004/05 нападающий стал победителем Кубка УЕФА.

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