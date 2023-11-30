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Российского футболиста не устроило предложение «Зенита»

Защитника Кругового не устроило предложение «Зенита», контракт обсудят зимой

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Global Look Press

Футболист петербургского «Зенита» Данил Круговой в комментарии «Спорт-Экспрессу» заявил, что его не устроило предложение сине-бело-голубых по контракту.

«Предложения от «Зенита» еще не было. Точнее, оно было, но меня не устроило. Мы будем встречаться зимой и разговаривать. Почему оно не устроило? Это конфиденциальная информация», — заявил защитник.

Текущий контракт с 25-летним игроком рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarket оценивает его стоимость в €2,5 млн.

В нынешнем сезоне Круговой провел за «Зенит» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей.

29 ноября петербургский клуб с Круговым в составе уступил московскому «Динамо» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Федор Смолов. Он отличился на 74-й минуте. На 69-й минуте матча футболист московской команды Хорхе Карраскаль был удален за вторую желтую карточку.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее футболист заявил, что не перейдет в «Зенит», даже за мешок денег.

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