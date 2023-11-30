Глава UFC: команда Хабиба может приехать из Дагестана и полностью захватить США

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт раскритиковал американскую молодежь. Его слова передает Fight Digitale в своих социальных сетях.

«Команда Хабиба может приехать из Дагестана и полностью захватить США. Потому что наше поколение состоит из трусливых придурков. Они все ведут себя как женщины. Если вы сравните ее с молодежью других стран, вы уже увидите разницу. Посмотрите на кадры, приезжающие из России… Они как будто совсем другими родились, по-другому воспитаны… У них совсем другой менталитет. Наши мужчины с каждым днем становятся женственнее», — сказал Уайт.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» россиянина признали человеком года в спорте.

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