В МИД заявили об извращении идей олимпийского движения

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила состояние мирового спорта. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Тут важно понять, в каком состоянии мировой спорт. Это не вопрос проблемы отечественного спорта, с ним все в порядке. Проблема в мировом спорте, как извращаются идеи олимпийского движения, который был заложен правильно. Просто сейчас это хорошее в мировом спорте извращено, искажено. Церковь и храм могут стать ковчегом, в котором сохраняются правильные идеи, которую заложили наши предки в мировой спорт и олимпизм», — сказала Захарова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине. После этого международные организации запретили российским атлетам выступать на соревнованиях вне предела России.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в МОК заявили о мирном сосуществовании НОК Израиля и Палестины.