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Стало известно влияние погоды на матч «Динамо» — «Зенит»

Тренер Игнатьев заявил, что погода не повлияла на матч «Динамо» — «Зенит»

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что холодная погода не повлияла на первую игру 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между «Динамо» и «Зенитом».

«Такая погода, наоборот, подстегивает футболистов. Мы наблюдали за серьезным противоборством обеих команд, которые играли в быстрый футбол, державший в напряжении всех. Погода никак не повлияла с точки зрения негатива, в такой мороз играть интересно с точки зрения болельщицкого интереса, потому что футболисты специально двигаются очень много, чтобы не покрыться инеем, образно говоря. Мне очень понравилась игра, я не увидел никаких проблем с погодой, поле было хорошее, можно было проводить любые технико-тактические операции, что и происходило», — заявил Игнатьев.

Встреча «Динамо» — «Зенит» завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Федор Смолов. Он отличился на 74-й минуте. На 69-й минуте матча футболист «Динамо» Хорхе Карраскаль был удален за вторую желтую карточку.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее в «Зените» заявили, что состав клуба пополнят 20 футболистов.

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