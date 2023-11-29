«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Галатасараем», выигрывая со счетом 2:0

Английский «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с турецким «Галатасараем» в матче группового этапа «Лиги чемпионов».

Встреча завершилась со счетом 3:3.

На 11-й минуте матча счет открыл игрок «Юнайтед» Алехандро Гарначо, через семь минут преимущество англичан удвоил Бруну Фернандеш. Еще до перерыва один мяч отыграл Хаким Зиеш, но в начале второго тайма Скотт Мактоминей восстановил разницу в счете. В середине второго тайма Хаким Зиеш сократил до минимума преимущество «Манчестера», а Керем Актюркоглу сравнял счет.

В турнирной таблице группы A Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место, набрав четыре очка. «Галатасарай» идет на втором месте, имея в активе пять баллов.

В заключительном туре «Манчестер Юнайтед» сыграет с мюнхенской «Баварией», а «Галатасарай» — с «Копенгагеном».

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