Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Галатасараем», выигрывая со счетом 2:0

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Галатасараем» в матче Лиги чемпионов

close
100%
Molly Darlington/Reuters

Английский «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с турецким «Галатасараем» в матче группового этапа «Лиги чемпионов».

Встреча завершилась со счетом 3:3.

На 11-й минуте матча счет открыл игрок «Юнайтед» Алехандро Гарначо, через семь минут преимущество англичан удвоил Бруну Фернандеш. Еще до перерыва один мяч отыграл Хаким Зиеш, но в начале второго тайма Скотт Мактоминей восстановил разницу в счете. В середине второго тайма Хаким Зиеш сократил до минимума преимущество «Манчестера», а Керем Актюркоглу сравнял счет.

В турнирной таблице группы A Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место, набрав четыре очка. «Галатасарай» идет на втором месте, имея в активе пять баллов.

В заключительном туре «Манчестер Юнайтед» сыграет с мюнхенской «Баварией», а «Галатасарай» — с «Копенгагеном».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее определились 10 участников плей-офф Лиги чемпионов.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий