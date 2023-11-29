Сборная Китая по хоккею не сыграет на Кубке Первого канала

Национальная сборная Китая не сыграет на Кубке Первого канала по хоккею, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Вместо Китая на турнире сыграет команда «Звезды и ВХЛ».

«Основу команды составят молодые хоккеисты, выступающие в ВХЛ и обладающие высоким потенциалом. Их команда усилена молодыми звездами российского хоккея, которые уже выступали во множестве международных турниров», — говорится в сообщении.

Турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. Также в турнире сыграют Казахстан, Белоруссия и команда «Россия 25».

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе. Кроме того, организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

12 октября 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее Вячеслав Фетисов признался, что не может путешествовать из-за «каких-то дебилов».