Голкипер «Динамо» Шунин повторил достижение Льва Яшина

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин повторил достижение легендарного вратаря Льва Яшина по количеству матчей за бело-голубых, передает «Чемпионат».

Яшин и Шунин провели за «Динамо» 358 матчей.

В эти минуты «Динамо» играет в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против петербургского «Зенита». После первого тайма счет 0:0.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Лев Яшин всю карьеру провел в московском «Динамо» (с 1950 по 1970 год). В 2018 году в России была выпущена памятная банкнота с его изображением номиналом 100 рублей, она посвящена чемпионату мира по футболу 2018 года.

Яшин в 1963 году стал первым вратарем, получившим «Золотой мяч».

Шунин играет за «Динамо» с 2007 года. Голкипер провел в столичном клубе всю карьеру. С 1994 по 2006 год он занимался в динамовской школе.

Ранее Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории.