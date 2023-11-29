Польского арбитра отстранили от работы после скандала в матче Лиги чемпионов

Польский арбитр Томаш Квятковский отстранен от работы в матче группового этапа Лиги чемпионов между испанским «Реалом Сосьедад» и австрийским «Зальцбургом» после скандального пенальти в ворота английского «Ньюкасла» в игре с французским «ПСЖ», передает Marca.

Квятковский работал на матче «ПСЖ» — «Ньюкасл» в качестве видеоассистента.

Встреча закончилась со счетом 1:1.

На 24-й минуте счет открыл нападающий «Ньюкасла» Александер Исак. Ему ассистировал форвард Мигель Алмирон. В добавленное ко второму тайму время нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе реализовал пенальти и сравнял счет на табло.

Таким образом, «ПСЖ» располагается на второй строчке в турнирной таблице группы F, набрав семь очков в пяти матчах. Парижане перед последним матчем в группе находятся в зоне плей-офф Лиги чемпионов. «Ньюкасл» набрал пять очков и пока занимает третье место. Отметим, что все участники группы имеют шансы на выход в плей-офф.

В заключительной туре «Ньюкасл» сыграет с «Миланом», а «ПСЖ» померится силами с дортмундской «Боруссией».

Ранее Килиан Мбаппе назвал разочарованием игру «ПСЖ» в ничейном матче ЛЧ с «Ньюкаслом».