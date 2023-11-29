Глава ОКР: МОК должен исправить ошибку, которую допустил в феврале 2022 года

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен допустить российских атлетов к международным соревнованиям, передает ТАСС.

«Мы от МОК ждем одного единственного правильного решения — исправить собственную ошибку, совершенную в феврале 2022 года», — сказал Поздняков.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее Максим Траньков заявил, что без международных турниров фигуристам тяжело расти.