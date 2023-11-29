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Фигуристы Морозов и Еременко намерены продолжить работу с Крыловой, несмотря на отъезд в США

ФФККР: Морозов и Еременко продолжат работу с Крыловой, несмотря на отъезд в США

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Александр Вильф/РИА Новости

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте отреагировала на информацию о том, что танцевальная пара Аннабель Морозова и Игоря Еременко намерены продолжить работу с тренером Анжеликой Крыловой, несмотря на отъезд в США.

«Морозов и Еременко намерены продолжить сотрудничество с тренером Крыловой. Фигуристы отправились в США, где Аннабель пройдет восстановительный курс лечения после травмы, полученной на этапе Гран-при России в Красноярске», — говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторое время спортсмены будут тренироваться в США.

РИА Новости ранее сообщало о том, что Морозов и Еременко планируют выступать за Францию. Девушка имеет гражданство сразу трех стран: американское, российское и французское. Она родилась в США в семье бывших танцоров Николая Морозова из России и Кэролайн Дуарен из Франции.

Ранее Морозов и Еременко покинули Россию.

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