Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики рассмотрел апелляцию на отстранение Винер

Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) рассмотрел апелляцию на отстранение президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер, передает сайт организации.

Трибунал не стал отменять дисквалификацию Винер сроком на два года. Она была дисквалифицирована за критику судейства на Олимпиаде, которая прошла в 2021 году, и отзыв кандидатуры Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет Международной федерации гимнастики (FIG).

16 октября GEF провел слушание по жалобе Винер на решение об отстранении ее от турниров под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). В марте 2022 года GEF отстранила Винер от турниров под своей эгидой на два года.

На заседании исполкома Международный олимпийский комитет (МОК) 28 марта 2023 года рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее Винер рассказала о трибунале над собой.