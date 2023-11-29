Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики рассмотрел апелляцию на отстранение Винер

Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики не отменил отстранение Винер

close
100%
РИА Новости

Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) рассмотрел апелляцию на отстранение президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер, передает сайт организации.

Трибунал не стал отменять дисквалификацию Винер сроком на два года. Она была дисквалифицирована за критику судейства на Олимпиаде, которая прошла в 2021 году, и отзыв кандидатуры Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет Международной федерации гимнастики (FIG).

16 октября GEF провел слушание по жалобе Винер на решение об отстранении ее от турниров под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). В марте 2022 года GEF отстранила Винер от турниров под своей эгидой на два года.

На заседании исполкома Международный олимпийский комитет (МОК) 28 марта 2023 года рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее Винер рассказала о трибунале над собой.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий