Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Агент игрока «Динамо» Тюкавина рассказал, какой клуб РПЛ пытался купить форварда летом

Агент Сафонов: «Динамо» отказало ЦСКА в трансфере Тюкавина

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Алексей Сафонов, футбольный агент, представитель нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о намерении клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) летом приобрести его подопечного. Его слова передает «Чемпионат».

«ЦСКА спрашивал, но «Динамо» еще летом отказало», — сказал Сафонов.

Константин Тюкавин является воспитанником «Динамо». Нападающий дебютировал за новый клуб в ноябре 2020 года. В текущем сезоне РПЛ форвард провел 16 матчей, отметившись семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром команды.

После 16 туров РПЛ «Зенит» вышел на первую строчку в турнирной таблице. Команда Семака в последнем матче обыграла «Сочи» со счетом 3:0. На второе место опустился «Краснодар», который сенсационно уступил «Уралу» со счетом 1:3. «Динамо» благодаря победе над ЦСКА со счетом 3:2 поднялось на третью строчку.

29 ноября «Динамо» в рамках первого четвертьфинального матча Пути РПЛ Кубка России сыграет с «Зенитом». Начало встречи в 18:15 по московскому времени.

Ранее игрок «Локо» Баринов выразил надежду, что «боженька» поможет ему сыграть с «Зенитом».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий