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Игрок «Локо» Баринов о матче с «Зенитом»: надеюсь, боженька будет на моей стороне

Игрок «Локо» Баринов надеется, что «боженька» поможет ему сыграть с «Зенитом»

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РИА Новости

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о своем потенциальном пропуске матча чемпионата России против «Зенита». Его слова передает «Матч ТВ».

«У нас четыре дня для подготовки, времени достаточно. Мы спокойно готовимся. Кто говорит, что тяжело? Но для нас это очередная важная игра — такая же, как была до этого с Самарой и «Балтикой».

Понимаю ли, что могу пропустить игру из-за дисквалификации? Понимаю. Но, надеюсь, боженька будет на моей стороне», — сказал Баринов.

После матча 16 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Крыльев Советов» Баринов оскорбительно выразился в адрес судей. Ему грозит дисквалификация от двух до четырех матчей. Наказание также может получить тренер команды Михаил Галактионов за нецензурную брань в послематчевом интервью. Встреча между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» завершилась ничьей со счетом 3:3. Самарцы отыгрались с 1:3 в добавленное время.

Встреча москвичей с «Зенитом» пройдет в столице 3 декабря, а 28 ноября «железнодорожники» сыграли вничью с «Балтикой» в Кубке России (2:2). Ответная встреча пройдет в марте 2024 года.

Ранее Бышовец отреагировал на ругань тренера «Локомотива».

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