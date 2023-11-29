Фигуристка Загитова станет участницей экстремального шоу

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в своих социальных сетях сообщила, что примет участие в спортивно-экстремальном шоу «Новогодняя история игрушек».

«Новогодняя история игрушек» — это уникальная елка, которая понравится и детям, и взрослым! В ней я расскажу свою историю не на языке льда и коньков, а совершенно другим, новым для меня способом», — написала Загитова.

Представление пройдет с 30 декабря по 5 января на малой арене «ЦСКА-Арены» (Москва).

Алина Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале прошлого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

В августе девушка попала в ряд скандалов. Сначала она во время интервью о хоккее допустила оговорку, что вызвало широкое обсуждение общественности. После девушка выложила видео за рулем автомобиля, который пересекает «зебру» на зеленый светофор для пешеходов.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева снялась в сериале.