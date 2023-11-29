В России названы новые звезды мужского фигурного катания

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков оценил выступления Владислава Дикиджи и Матвея Ветлугина в текущем сезоне. Его слова передает Sport24.

«Не вижу большого кризиса в нашем фигурном катании. Все готовятся к главным стартам сезона и чемпионату России.

Сейчас у нас есть и новые звезды. Владислав Дикиджи — единственный, кто выиграл два этапа серии, есть еще Матвей Ветлугин, который был достойным конкурентом для всех уже в прошлом сезоне. Что касается девушек и пар, то больше никого бы не отметил», — сказал Траньков.

Дикиджи выиграл два этапа Гран-при России в Казани и Москве. Ветлугин стал первым на этапе в Омске. На этапе в Москве он был первым после короткой программы, но по итогам двух выступлений стал лишь пятым.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.

Ранее Энберт назвал Дикиджи главной сенсацией серии Гран-при России.