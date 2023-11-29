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Российский хоккеист «Коламбуса» хочет уйти из клуба

Агент Чинахова Бабаев: «Коламбус» не понимает, насколько он себя плохо чувствует

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Global Look Press

Шуми Бабаев, агент российского нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Егора Чинахова, рассказал о желании россиянина покинуть команду. Его слова передает Columbus Dispatch.

«Он не чувствует, что ему доверяют, и хочет уйти. Они не понимают, насколько Чинни себя плохо чувствует», — сказал Бабаев.

Чинахов перешел в «Коламбус» в 2021 году из омского «Авангарда». Сначала он играл за «Кливленд Монстерз», выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Дебют в НХЛ пришелся на матч против «Детройт Ред Уингз», состоявшийся 19 октября 2021 года. В своем первом сезоне за клуб россиянин провел 62 матча (7+7).

В текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Чинахов провел 12 матчей, отметившись двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами.

После 23 матчей «Коламбус», набрав 18 очков, занимает предпоследнее место в Восточной конференции. 28 ноября подопечные Венсана Паскаля обыграли «Бостон» со счетом 5:2. Чинахов оформил 1+1.

Ранее российский игрок клуба НХЛ едва не спровоцировал массовую драку после силового приема.

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