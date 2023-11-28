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«Спартак» назвали красно тряпкой для всей России

Футболист Глушаков назвал «Спартак» фаворитом матча с Оренбургом» в Кубке России

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РИА Новости

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков назвал фаворита первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между красно-белыми и «Оренбургом». Своим мнением он поделился с «Чемпионатом».

«Оренбург» в этом сезоне не так блещет, как в прошлом. Но на «Спартак» всегда по-другому настраиваются, чем на любую другую команду. «Спартак» — красная тряпка для всей России. У клуба большая армия болельщиков, его все любят. «Спартаку» будет сложно, но он являются безусловным фаворитом», — заявил футболист.

Матч «Оренбург» — «Спартак» пройдет 29 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени. Ответная игра состоится в марте 2024 года.

После 16 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые набрали 27 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. «Оренбург» с 14 баллами расположился на 13 строчке.

Ранее «Локомотив» на последних минутах спас ничью с «Балтикой» в Кубке России.

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Футбол. Чемпионат России
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