«Локомотив» на последних минутах спас ничью с «Балтикой»

Московский «Локомотив» встречался с калининградской «Балтикой» в первом матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России. Игра прошла на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде и завершилась вничью 2:2.

В первом тайме москвичей вывел вперед Тимур Сулейманов. Во второй половине встречи «Балтика» вышла вперед благодаря голам Тиграна Аванесяна и Натана Гассама. В концовке Сулейманов оформил дубль и принес своей команде ничью. Форвард «железнодорожников» отличился на третьей добавленной минуте.

Ответный поединок состоится 12 марта следующего года в Москве. По его итогам определится полуфиналист турнира.

Калининградский клуб по итогам группового турнира Кубка России заняла в своей группе второе место. «Железнодорожники» свой квартет выиграли.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Локомотив» после 16 туров набрал 25 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Балтика» с 12 баллами расположилась на предпоследней, 15-й строчке.

В ближайшем туре подопечные Михаила Галактионова на своем поле сыграют с петербургским «Зенитом», «Балтика» — в гостях с воронежским «Факелом».

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