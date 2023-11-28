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Кушанашвили: Роднина задолбала, зачем оскорблять детей?

Телеведущий Кушанашвили осудил Роднину за критику Гран-при России

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КАКОВО?!/YouTube

Журналист и блогер Отар Кушанашвили на YouTube-канале «КАКОВО?!» раскритиковал трехкратную олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Ирину Роднину за слова об отсутствии интереса следить за Гран-при России.

«Роднина назвала выезды наших фигуристов первенством ЖЭКа. Когда ты скопом, чохом, гуртом оскорбляешь людей… Ведь появляются молодые девчонки-фигуристки, вот эти юные существа. Я не слежу пристально за фигурным катанием, но говорить Ирине Родниной, мол, я десятикратная чемпионка мира… Ну, задолбала напоминаниями! Первенство ЖЭКа… Оскорблять детей! Для них же эта поездка в Омск, где происходит слет лучших фигуристов России, все равно что мировое первенство. Зачем обесценивать их труд?! Зачем так оскорблять?» — заявил Кушанашвили.

13 ноября Роднина раскритиковала Гран-при России, назвав соревнования «первенством ЖЭКа».

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне-2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны).

Ранее российский фигурист сделал предложение партнерше.

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