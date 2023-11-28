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Российский фигурист сделал предложение партнерше

Фигурист Рылов сделал предложение руки и сердца своей партнерше Панфиловой

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panfilova__a.s/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Чемпионы мира среди юниоров в парном катании Дмитрий Рылов и Аполлинария Панфилова объявили о помолвке. Об этом Панфилова написала в соцсетях.

Рылов сделал партнерше предложение руки и сердца, на которое она ответила согласием. Спортсменка опубликовала в сети фото своей руки с помолвочным кольцом на безымянном пальце и написала: «Она сказала «да». Аналогичный пост появился на странице Рылова.

Рылов и Панфилова выступают в паре с 2016 года. В январе фигуристы объявили о завершении карьеры из-за травм. Рылов перенес операцию на позвоночнике, а Панфилова получила перелом ноги, восстановление после которого затянулось из-за врачебной ошибки.

Фигуристы являются чемпионами юношеских Олимпийских игр – 2020, чемпионами мира среди юниоров – 2020 в парном катании, победителями финала Гран-при среди юниоров сезона-2019/20, победители первенства России – 2020.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил от соревнований фигуристов из России и Белоруссии. В июне 2023 года ISU продлил отстранение.

Ранее Тарасова заявила о сложностях развития фигуристов в случае долгого отстранения.

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