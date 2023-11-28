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Известный хоккеист подозревается в половой связи с матерью одноклубника

Canucks Daily: хоккеист «Чикаго» Перри мог иметь половую связь с мамой Бедарда

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George Walker IV/AP Photo

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Кори Перри мог быть отстранен от команды из-за связей с матерью молодого одноклубника Коннора Бедарда. Об этом сообщает Canucks Daily.

«В «Чикагос» думали, что забрали лучшего ветерана, который научит Бедарда основам игры, но, возможно, он зашел в роли «отца» слишком далеко. Причиной решения «Чикаго» могут быть утверждения о внебрачной связи между мамой Бедарда и Перри. Согласно теории это могло произойти во время акции, в которой мамы хоккеисты ездили вместе с командой на игры», — говорится в сообщении.

Перри перешел в «Чикаго» из «Тампа-Бэй Лайтнинг» перед стартом нынешнего сезона НХЛ. В текущем сезоне ветеран принял участие в 16 матчах, в которых ему удалось забросить четыре шайбы и сделать пять результативных передач. 39-летний игрок ранее выступал за «Даллас Старс», «Монреаль Канадиенс» и »Анахайм Дакс».

Бедард дебютировал в НХЛ в этом сезона. На последнем драфте он был выбран «Чикаго» под общим первым номером. Он провел 19 матчей, в которых забил 10 голов и сделал семь голевых передач.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин вошел в топ-50 по количеству матчей в НХЛ.

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