Овечкин вошел в топ-50 по количеству матчей в НХЛ

Российский нападающий Александр Овечкин принял участие в матче между «Вашингтон Кэпиталз» и «Сан-Хосе Шаркс» (1:2).

Капитан «Вашингтона» провел 1365-й матч в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он вошел в топ-50 игроков по сыгранным встречам в регулярках, повтори рекорд Эрика Стаала, который до сих пор играет в НХЛ. Следующей целью Овечкина является Теппо Нумминен, в активе которого 1372 сыгранных матча. Больше всех в истории лиги сыграл Патри Марло, который провел 1779 матчей в лиге.

В текущем сезоне Овечкин провел в Национальной хоккейной лиги 18 матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами. Российский нападающий не может поразить ворота соперника на протяжении двух последних игр.

Отставание россиянина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет теперь 67 шайб. 28 ноября «Вашингтон» сыграет с «Сан-Хосе».

Ранее сообщалось, что Овечкина снесли с ног мощным силовым приемом.