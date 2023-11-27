Полиция Ирландии открыла дело в отношении Макгрегора

В Ирландии местная полиция начала проверку в отношении бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора по подозрению в разжигании межнациональной розни. Об этом сообщает Telegraph.

Макгрегор ранее высказался о беспорядках в стране, он написал в своих соцсетях, что если правительство «не обеспечит безопасность Ирландии», то он это сделает сам.

Ирландская полиция открыла расследование в отношении экс-чемпиона UFC, подозревая его в распространении ненависти. 23 ноября в Дублине вооруженный ножом мужчина с гражданством Алжира напал на прохожих, ранив пятерых. Конор раскритиковал правительство и миграционную политику Ирландии.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее, чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.

Ранее глава UFC Уайт анонсировал возвращение Макгрегора в октагон.