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Моуриньо объяснил, что не хватает экс-игроку «Зенита», чтобы выходить в старте

Моуриньо назвал недостатки экс-игрока «Зенита» Азмуна

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Global Look Press

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что не готов выпускать в составе Сердара Азмуна и Паулу Дибалу вместе. Его слова передает Football Italia.

«Мы немного разбалансировались с Азмуном и Дибалой. Мне нравится Азмун, но ему чего-то не хватает в его защитных способностях, чтобы быть настоящим игроком Моуриньо. Дибала тоже не такой дисциплинированный в обороне, так что с одним таким можно обойтись, но не с двумя», — сказал Моуриньо.

26 августа «Рома» объявила о годовой аренде Азмуна из «Байера». Контракт иранского футболиста с немецким клубом действует до 2027 года. Всего в прошлом сезоне нападающий провел в бундеслиге 23 игры, отметившись четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей. Клуб занял шестое место.

Нападающий выступал за «Зенит» с 2019 по 2021 год, до этого он защищал цвета казанского «Рубина».

В текущем сезоне Серии А иранский форвард провел восемь матчей, отметившись одним забитым мячом. У Дибалы три гола и четыре результативных передачи в девяти матчах.

Ранее парагвайский защитник «Динамо» назвал плюсы жизни в Москве.

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