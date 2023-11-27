Булыкин объяснил ругань тренера «Локомотива» в адрес судей

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что ругательства главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова на судей после упущенной победы в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над самарскими «Крыльями Советов» (3:3) связаны с нервами. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Я не знаю, какая ситуация у Галактионова в «Локомотиве», может быть, в клубе сказали, что он должен быть в тройке или пятерке, а у него не получается. Может, еще какие-то проблемы, из-за чего он так разнервничался. Конечно, это не красит ни его, ни клуб. Явно будет какая-то дисквалификация, потому что футбол смотрят дети, подростки, и нужно всегда следить за своими словами», — заявил Булыкин.

Галактионов после игры в микст-зоне позволил себе нецензурную брань, говоря о работе судей.

На 30-й минуте счет в матче открыл игрок «Локомотива» Сергей Пиняев. Через две минуты счет сравнял футболист самарской команды Фернандо Костанца. Во втором тайме дублем отметился полузащитник «железнодорожников» Рифат Жемалетдинов. Он отличился на 62-й и 84-й минутах. В добавленное о второму тайму время игрок самарцев Владимир Писарский забил второй мяч, а на 100-й минуте форвард «Крыльев» Бенхамин Гарре реализовал пенальти и установил окончательный счет.

«Локомотив» находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков в 16 матчах. «Крылья Советов» располагаются на третьей позиции, заработав 26 баллов. Лидером чемпионата является «Краснодар», в активе которого 32 очка после 15 проведенных матчей.

Ранее тренера «Локомотива» призвали винить себя после ругани на судей.