Тренера «Локомотива» призвали винить себя после ругани на судей

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что главный тренер столичного «Локомотива» Михаил Галактионов должен винить себя, а не судей в ничейном результате команды в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» (3:3). Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Это не то, чтобы перебор. Тренер, команда которого ведет 3:1, упускает победу… Конечно, это его ошибка. Неправильные замены, еще что-то, мотивация была потеряна у футболистов. Так что здесь ему надо винить себя, а не судей», — сказал Гладилин.

Галактионов после игры в микст-зоне позволил себе нецензурную брань, говоря о работе судей.

На 30-й минуте счет в матче открыл игрок «Локомотива» Сергей Пиняев. Через две минуты счет сравнял футболист самарской команды Фернандо Костанца. Во втором тайме дублем отметился полузащитник «железнодорожников» Рифат Жемалетдинов. Он отличился на 62-й и 84-й минутах. В добавленное о второму тайму время игрок самарцев Владимир Писарский забил второй мяч, а на 100-й минуте форвард «Крыльев» Бенхамин Гарре реализовал пенальти и установил окончательный счет.

«Локомотив» находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков в 16 матчах. «Крылья Советов» располагаются на третьей позиции, заработав 26 баллов. Лидером чемпионата является «Краснодар», в активе которого 32 очка после 15 проведенных матчей.

Ранее капитана и тренера «Локомотива» призвали держать себя в руках после ругани из-за судей.