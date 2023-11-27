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Игру лидера чемпионата России назвали разочарованием

Экс-игрок «Краснодара» Деменко назвал «Урал» боевой командой после матча РПЛ

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Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко, который в своей клубной карьере также выступал за петербургский «Зенит» и московский «Спартак», оказался разочарован игрой «быков» в матче 16-го тура Российской премьер-лиге (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом» и заявил, что увидел недопонимание со стороны краснодарского клуба. Его слова приводит издание «Евро-Футбол.Ру».

«Я не думаю, что «Краснодар» перегорел. «Урал» — просто очень боевая команда. Они это продемонстрировали. Я думал, что если «Краснодар» забьет первый гол, то проблем не будет. А получилось по-другому совсем. Я очень разочарован игрой «Краснодара», честно говоря. Давно не было, чтобы они проиграли по владению мячом», — заявил Деменко.

Встреча завершилась поражением краснодарского клуба со счетом 1:3.

После 16 туров «Краснодар», набрав 32 очка, сместился с первого на вторую позицию в турнирной таблице. «Зенит» вышел на первое место благодаря разгромной победе над «Сочи» с результатом 3:0. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо». Бело-голубые одержали победу над столичным ЦСКА со счетом 3:2.

Ранее игрок «Краснодара» пытался прорваться в судейскую после матча с «Уралом».

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