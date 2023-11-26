Чемпионка России объяснила, в чем не совпадают Косторная и Куница

Российская фигуристка, чемпионка стран среди юниоров — 2008 Катарина Гербольдт высказалась о выступлении бывшей одиночницы Алены Косторной в дуэте с Георгием Куницей в состязаниях спортивных пар на московском этапе Гран-при. В комментарии «Газете.Ru» она выразила мнение, что спортсменам на сегодняшний день недостает скатанности.

«Видно, что ребята работают, но для меня по сей день не хватает у них скатанности, именно парного катания. Что касается элементов, они делают достаточно сложные элементы, но для меня на сегодняшний день остается открытым вопрос скатанности.

Насколько это может быть долгий и сложный процесс? У всех это сугубо индивидуально происходит. Мне кажется, важно, насколько фигуристы в плане внутреннего ритма подходят другу другу. Пока что они не очень совпадают по ритму и больше смотрятся как одиночники», — констатировала Гербольдт.

Косторная и Куница стали пятыми на этапе в Москве. Победили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, набрав в сумме 235,78 балла. Наталья Хабибуллина и Илья Княжук заработали 220,32 балла, а третьими стали Юлия Артемьева и Алексей Брюханов — 212,58.

Ранее заслуженный тренер похвалила Авербуха за работу с Хабибуллиной и Княжуком.