Тренер Гончаренко: рада первому месту Валиевой, но расстроена за Муравьеву

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась об итогах соревнований среди женщин на этапе Гран-при в Москве. В комментарии «Газете.Ru» она порадовалась победе Камилы Валиевой, отметив при этом, что ставшая третьей Софья Муравьева заслуживала более высокой оценки.

«Для меня нервной была короткая программа, когда Ксюша Синицына неожиданно для всех и для себя упала с лутца. Вот тогда я напряглась, ничего этого не предвещало. В произвольной программе за ней было нервозно наблюдать, но она реабилитировалась.

Мы, безусловно, рады, что Камила на первом месте. Но я очень расстроилась за Соню Муравьеву: да, два падения, два акселя ультра-си — но дальше прыжковые элементы были выполнены очень хорошо, практически безукоризненно. На мой взгляд, у Сони очень интересная произвольная программа. И у девочки уровень катания очень высокий — владение коньком, выразительность. Считаю, что это не Сонино место, я бы ей поставила гораздо больше за компоненты и за само катание. Вероника Яметова, конечно, молодец, она боролась, но, помимо борьбы, в ее движениях и лице я ничего не увидела. Она больше была сосредоточена на том, чтобы выполнить прыжковые элементы, но в плане катания ей, конечно, нужно еще поработать», — считает Гончаренко.

Валиева выиграла московский этап Гран-при с общим результатом 226,22 балла. Яметова заняла второе место (212,75), Муравьева замкнула тройку (210,25).

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