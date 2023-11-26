Лыжник отморозил свой мужской орган во время гонки

Шведский лыжник Калле Хальфварссон рассказал о проблемах со здоровьем после после масс-старта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Его слова передает Expressen.

«Я отморозил себе член, по-настоящему! Болело нереально. Черт, мне пришлось лежать 10 минут, прежде чем все разогрелось. Болело нереально, это ужасно.

Хорошо, что у меня будет второй ребенок, потому что в будущем будет тяжеловато, если все продолжится так, как сейчас.

Могу ли я описать боль? Нет. Кто знает, тот поймет. Могу сказать только, что это худшее, что вы можете испытать в жизни», — сказал Хальфварссон.

26 ноября во время масс-старта на 20 км на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) температура опускалась до -18 градусов. Победителем гонки стал норвежец Ян Томас Йенссен. Хальфварссон пришел к финишу 18-м.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона.

25 октября прошло заседание FIS, на котором члены организации пришли к мнению, что российские и белорусские атлеты будут отстранены от участия в Кубке мира по лыжным гонкам в сезоне-2023/24 .

Ранее чемпион мира объяснил, почему отстранили российских лыжников.