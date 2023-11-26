Игрок «Краснодара» пытался прорваться в судейскую после матча с «Уралом»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в подтрибунном помещении пытался попасть в раздевалку судей после матча с «Уралом», но сотрудники краснодарского клуба не дали ему это сделать. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В подтрибунном помещении колумбиец попытался попасть в судейскую комнату, чтобы понять, за что его удалили. Он на повышенных тонах, но без оскорблений спрашивал: «За что вы так поступили с моей командой?» Сотрудники «Урала» с помощью переводчика «Краснодара» не дали ему это сделать. После уговоров представителей обоих клубов футболист успокоился и прошел в раздевалку.

Кордоба был удален после финального свистка матча с «Уралом» за неприличный жест в адрес судьи.

26 ноября «Краснодар» сенсационно уступил «Уралу» в матче 16 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:3. Голами в составе победителей отметились Эмерсон, Егорычев и Каштанов. Кордоба забил единственный мяч гостей.

После 16 туров «Краснодар», набрав 32 очка, сместился с первого на вторую позицию в турнирной таблице. «Зенит» вышел на первое место благодаря разгромной победе над «Сочи» 3:0.

Ранее лидера «Локомотива» призвали наказать за ругань в адрес арбитров.