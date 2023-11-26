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Валиева: мне было трудно в прошлом году, но это была подготовка

Валиева призналась, что соперницы не дают ей расслабиться

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Александр Вильф/РИА Новости

Фигуристка Камила Валиева в комментарии «Газете.Ru» рассказала, почему важны победы на соревнованиях.

«Безусловно, я рада, что удалось завоевать первое место, это толчок двигаться дальше. Думала, в прошлом году мне было трудно, но это была подготовка. Впереди чемпионат России, подготовка к нему и некоторые мероприятия, не связанные с фигурным катанием.

Победы на соревнованиях всегда важны, поднимают дух. Ты видишь, что делают соперницы. Я видела четверной лутц Камиллы Нелюбовой. Я рада, что есть поколения, которые тоже стараются, не дают нам расслабляться», — сказала Валиева.

26 ноября Валиева стала победительницей шестого этапа Гран-при России в Москве. Олимпийская чемпионка более чем на 13 баллов опередила Веронику Яметову, которая заняла второе место. Тройку призеров замкнула Софья Муравьева (210,25 балла).

Предыдущий этап в Самаре фигуристка пропустила. На этапе в Санкт-Петербурге она стала второй, а в Казани заняла лишь четвертое место после лидерства в короткой программе.

Ранее Валиева рассказала о конфликтах с тренерами.

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