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Игрока «Краснодара» удалили после матча за неприличный жест в адрес судьи

Игрока «Краснодара» Кордоба получил красную карточку за неприличный жест судье

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Александр Вильф/РИА Новости

После матча «Урал» — «Краснодар» нападающий гостей Джон Кордоба показал оскорбительный жест в адрес судьи. Нападающий схватился за пах, обращаясь к ассистенту арбитра Варанцо Петросяну, после чего убежал в раздевалку. Об этом сообщает Telegram-канал «Але, рэф».

Соответствующая запись о нарушении колумбийцем сделана в протоколе матча. За подобное нарушение ранее получил четыре матча дисквалификации игрок «Спартака» Соболев.

Кордоба в текущем сезоне провел в чемпионате России 16 матчей, отметившись восьмью забитыми мячами.

26 ноября «Краснодар» сенсационно уступил «Уралу» в матче 16 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:3. Голами в составе победителей отметились Эмерсон, Егорычев и Каштанов. Кордоба забил единственный мяч гостей.

После 16 туров «Краснодар», набрав 32 очка, сместился с первого на вторую позицию в турнирной таблице. «Зенит» вышел на первое место благодаря разгромной победе над «Сочи» 3:0. Тройку лидеров замыкает «Динамо». Бело-голубые одержали победу над ЦСКА со счетом 3:2. «Урал» идет на 11-м месте.

Ранее лидера «Локомотива» призвали наказать за ругань в адрес арбитров.

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