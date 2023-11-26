Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал организаторов матча между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком» в 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Своим мнением он поделился со Sport24.

«Вчера «Балтика» и «Спартак» играли не в футбол, а в хоккей с теннисным мячом. Полнейшее безобразие! Чем у нас думают в РФС и РПЛ: головой или задницей? Надо переходить на систему весна-осень, потому что нас и так не допустят до европейского футбола еще лет десять.

РПЛ даже не может найти cпециальный краcный мяч для зимы. Ну cходите за ним в магазин! Что за организация футбольного чемпионата — проcто бардак! У наc в федерации cидят нефутбольные люди. Что же вы творите! Даже элементарных вещей не могут cделать — вcе, что cейчаc проиcходит в РПЛ, проcто cмех! Чем там эти люди занимаютcя в РФC? Ах да, кроccворды решают, а бардак как был, так и оcтаетcя», — заявил экc-футболиcт.

Матч «Балтика» — «Спартак» прошел в Калининграде и завершился победой красно-белых со счетом 2:0. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка, который состоялся при сильном снегопаде. Команды играли белым мячом, который сливался с полем.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав 27 очков. «Балтика» располагается на 15-м месте, имея в активе 12 баллов.

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