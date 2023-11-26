Женскую ассоциацию тенниса обвинили в лицемерии из-за конфликтов на Украине и в Израиле

Египетская теннисистка Маяр Шериф сравнила реакцию Женской ассоциации тенниса (WTA) на конфликты в Украине и Израиле. Ее слова приводит Punto de Break.

«Реакция WTA на украинских игроков была очень положительной, как и реакция на действия России. А что тур сделал по поводу того, что происходит в Израиле? Не вижу, чтобы они что-то сделали. Как и все, каждый ищет свою выгоду. Все зависит от того, у кого есть власть, а у кого нет.

Считаю, что решения нет, крупные мировые лидеры слепы или они предпочитают носить повязку на глазах. Все, что они хотят видеть, – это собственная прибыль», — заявила спортсменка.

27-летняя египтянка занимает 59-е место в рейтинге WTA.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

Российские и белорусские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее легендарный теннисист сравнил Джоковича с Месси.